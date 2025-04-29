Главные новости за 29 апреля. Новороссийск

Туристы почти раскупили билеты на первомайские поезда из Москвы в Новороссийск.

В Новороссийске стоимость квадратного метра жилья выросла до 200,5 тыс. руб.

Из-за военных учений в Новороссийске запретят выход плавсредств в море.

Под Новороссийском в Борисовке достроят амбулаторию за 92 млн руб.

Новороссийский морской торговый порт увеличил прибыль в первом квартале на 11,8%.

Чистая прибыль новороссийской «дочки» «Транснефти» уменьшилась в 1,4 раза.

Суд рассмотрит апелляционную жалобу ООО «Керченский рыбокомбинат» 6 мая.

Оплата проезда по трассе А-289 через Госуслуги временно не работает.

В Новороссийске сгорели пять легковых автомобилей и фура при пожаре в Кирилловке.

В окрестностях Новороссийска ожидаются заморозки в ночь на 30 апреля.

В Новороссийске на майских праздниках пройдет морская регата.

Жители свыше 50 улиц в Новороссийске, станице Раевская и хуторе Убых останутся без света из-за аварийных работ.