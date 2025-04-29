Под Новороссийском в Борисовке достроят амбулаторию за 92 млн рублей

Главное управление строительства Краснодарского края разместило аукцион на выполнение подрядных работ по объекту «Поликлиника на 450 посещений в смену, в том числе 250 взрослых и 200 детских "Амбулатория № 1 г. Новороссийска"». Сумма контракта — 92 млн руб., следует из опубликованной информации на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krgp.ru Фото: krgp.ru

Финансирование строительства объекта осуществляется за счет средств бюджета Краснодарского края. Заявки принимаются до 6 мая 2025 года.

Согласно проекту госконтракта, работы должны быть выполнены в два этапа и завершены до 30 декабря 2025 года. Оплата каждого этапа проводится отдельно.

Подрядчику осталось завершить остаточные работы, включая монтаж оборудования. Здание на улице Сидора Белого откроют для посетителей в 2026 году.

Алена Воробьева