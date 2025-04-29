Оплата проезда по трассе А-289 через Госуслуги временно не работает

Жители и гости Кубани временно не смогут оплатить проезд по автомобильной дороге А-289 из-за технических неполадок. Об этом сообщили в пресс-службе Автодора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Трасса А-289 – это скоростной подход к Крымскому мосту протяженностью 119 км. Трассу открыли в конце 2024 года, а с 22 апреля она стала платной. Стоимость полного маршрута от с. Джигинка до ст. Марьянской – 750 руб.

Аналогичная проблема затронула трассы ЦКАД и М-12 «Восток». Оплатить проезд можно на сайте Автодора или другим удобным способом.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что для постоянных клиентов платной трассы А-289 предусмотрены абонементы, обеспечивающие до 50% экономии на стоимости одной поездки. Дополнительные скидки до 15% смогут получить владельцы транспондеров T-pass.

Саркис Айвазян