Из-за военных учений в Новороссийске запретят выход плавсредств в море

Учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы (ВМБ) запланированы в акватории морского порта 30 апреля. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

В период с 11:00 до 13:00 в акватории Черного моря в Новороссийске будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА. Из артиллерийской установки с молов Военной гавани будут выполнены стрельбы.

При проведении стрельб в акватории морского порта Новороссийска запрещается плавание всех маломерных судов и плавсредств, в том числе включая суда, не подлежащие государственной регистрации. Сюда же относятся прогулочные и спортивные парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсерфинг, сапборды. Также запрещаются любые виды подводных работ и водолазные спуски, в том числе с берега.

Алена Воробьева