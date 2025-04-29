В Новороссийске жители свыше 50 улиц останутся без света из-за аварийных работ

Плановые и срочные аварийные работы на электросетях запланированы на 30 апреля в Новороссийске, станице Раевская и хуторе Убых. Об этом сообщил Муниципальный центр управления (МЦУ) Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

По данным МЦУ Новороссийска, завтра, 30 апреля, без электроэнергии останутся жители свыше 50 улиц и переулков. Из-за плановых и срочных аварийных работ частично будет отключена подача света в станице Раевская и хуторе Убых.

При аварийном отключении можно обратиться на горячую линию МЦУ по телефону 8-8617-64-64-05. Круглосуточно звонки принимает «Безопасный город» по телефону 8-8617-76-72-76.

Алена Воробьева