В Новороссийске на майских праздниках пройдет морская регата
Морская регата, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Новороссийске 4 мая. Об этом сообщает парусный клуб Navetru.
Фото: пресс-служба администрации Геленджика
Краевая регата пройдет в трех городах: Анапе (2 мая), Новороссийске (4 мая) и Геленджике (6-7 мая). На одной яхте не более 3-4 членов экипажа и одного капитана.
Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в акватории Цемесской бухты ограничили движение маломерных судов из-за военных учений.