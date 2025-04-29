В Новороссийске на майских праздниках пройдет морская регата

Морская регата, приуроченная к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Новороссийске 4 мая. Об этом сообщает парусный клуб Navetru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

Краевая регата пройдет в трех городах: Анапе (2 мая), Новороссийске (4 мая) и Геленджике (6-7 мая). На одной яхте не более 3-4 членов экипажа и одного капитана.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в акватории Цемесской бухты ограничили движение маломерных судов из-за военных учений.

Саркис Айвазян