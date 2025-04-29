В окрестностях Новороссийска ожидаются заморозки в ночь на 30 апреля

Синоптики прогнозируют заморозки местами на Кубани, исключая Черноморское побережье. Об этом сообщила пресс-служба Новороссийска со ссылкой на штормовое предупреждение Краснодарского ЦГМС.

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«Ночью и утром 30 апреля местами в Краснодарском крае (исключая от Анапы до Магри и Сочи) ожидается заморозки в воздухе и на поверхности почвы от 0 до -3 градусов»,— говорится в сообщении.

Об ухудшении погодных условий синоптики предупреждали ранее. Однако несмотря на прогнозы, в Новороссийске планируют открыть сезон фонтанов 1 мая.

Алена Воробьева