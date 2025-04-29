Суд рассмотрит апелляционную жалобу ООО «Керченский рыбокомбинат» 6 мая

Учредитель ООО «Керченский рыбокомбинат» (зарегистрирован в Новороссийске, Мысхако) Владимир Руденко подал в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд жалобу на определение Арбитражного суда Краснодарского края о введении процедуры наблюдения в отношении предприятия. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Апелляционную жалобу господина Руденко в суде рассмотрят 6 мая 2025 года. Заседание состоится в Ростове-на-Дону.

В феврале Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел дело по заявлению Федеральной налоговой службы (ФНС) России о признании ООО «Керченский рыбокомбинат» банкротом. Стороны на заседание не явились. Суд ввел процедуру наблюдения. Временным управляющим назначена Людмила Яковлева.

Из материалов дела следует, что должник не исполнил обязанность по уплате обязательных платежей. Также суд включил сумму в размере 111,2 тыс. руб. во вторую очередь реестра требований кредиторов. Сумма в размере 7,91 млн руб. основного долга и отдельно в размере 3 млн руб. финансовых санкций подлежит включению в третью очередь реестра требований кредиторов. Рассмотрение дела о банкротстве ООО «Керченский рыбокомбинат» в Арбитражном суде Краснодарского края назначено на 3 июля 2025 года.

Алена Воробьева