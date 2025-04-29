Чистая прибыль новороссийской «дочки» «Транснефти» уменьшилась в 1,4 раза

Чистая прибыль АО «Черномортранснефть» (дочерняя компания «Транснефти», зарегистрированная в Новороссийске) в 2024 году сократилась до 3,2 млрд руб. (4,5 млрд руб. в 2023 году), следует из финансовой отчетности компании, опубликованной в системе «СПАРК-Интерфакс». Выручка общества за отчетный период составила 51,8 млрд руб. (40,9 млрд руб. годом ранее).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

АО «Черномортранснефть» (акционерное общество «Черноморские магистральные нефтепроводы») является одним из крупнейших дочерних обществ ОАО АК «Транснефть». Компанию возглавляет Александр Зленко.

Акционерное общество эксплуатирует 3,5 тыс. км магистральных нефтепроводов, которые располагаются на территории шести субъектов Российской Федерации: Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области и республик Северного Кавказа - Адыгеи, Кабардино-Балкарии и Дагестана. Основная производственная задача — транспортировка сернистой и малосернистой нефти на нефтеперерабатывающие заводы Краснодарского края (Краснодарский НПЗ, Туапсинский НПЗ, Афипский НПЗ, Ильский НПЗ), Ростовской области (Новошахтинский НПЗ) и в экспортном направлении на морской терминал в Новороссийске.

Наталья Решетняк