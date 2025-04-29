Новороссийский морской торговый порт увеличил прибыль в первом квартале на 11,8%

Чистая прибыль ПАО «Новороссийский морской торговый порт» в I квартале 2025 года выросла на 11,86%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные отчета компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ Фото: Алексей Зотов, Коммерсантъ

За первые три месяца 2025 года чистая прибыль НМТП по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 5,361 млрд руб.

Прибыль от продаж в I квартале увеличилась на 7,6% по сравнению с показателем за аналогичный период 2024 года и составила 5,796 млрд руб. В 2024 году чистая прибыль Новороссийского морского торгового порта увеличилась на 31,8% и составила до 38,6 млрд руб.

Алена Воробьева