В Новороссийске сгорели пять легковых автомобилей и фура при пожаре в Кирилловке

Из-за возгорания дизельного топлива на территории грузовой стоянки в поселке Кирилловка под Новороссийском сгорели пять легковых автомобилей и фура. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Пожар в Кирилловке уничтожил семь контейнеров. Также сгорела бочка с дизельным топливом, которая стала причиной возгорания. Пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в промышленной зоне поселка Кирилловка поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона 28 апреля в 20:47 по московскому времени. Пламя вспыхнуло на ул. Промышленной. Спасатели ликвидировали возгорание спустя час. Были задействованы восемь пожарных расчетов и 27 человек. Причина пожара устанавливается.

Алена Воробьева