В Новороссийске стоимость квадратного метра жилья выросла до 200,5 тыс. рублей

Стоимость жилья в Новороссийске за год выросла на 26% — в среднем цена одного кв. м составила 200,5 тыс. руб. Об этом сообщает департамент аналитики девелопера «Неометрия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГК "ЮгСтройИмпериал" Фото: ГК "ЮгСтройИмпериал"

По данным департамента, жилье в Новороссийске приобретают в основном местные жители. Их доля на рынке недвижимости составляет 70%. Среди покупателей из других регионов Алтайский край и Волгоградская область.

Популярностью на рынке пользуются однокомнатные квартиры — на них приходится 60% сделок. 25% — на двухкомнатные, 9% — на трехкомнатные, 6% — на студии.

Средняя стоимость жилья в новостройках Краснодарского края в марте 2025 года составила 192,5 тыс. руб. за кв. м. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года рост цен составил 18%.

Алена Воробьева