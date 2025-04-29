Туристы почти раскупили билеты на первомайские поезда из Москвы в Новороссийск

Билеты на поезда на майские праздники из Москвы в Новороссийск практически закончились – остались лишь единичные экземпляры по повышенной стоимости. Информация об этом содержится на сайте РЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

29 апреля есть билеты лишь на 1 поезд из столицы России в город-герой Новороссийск. Состав отправляется в 14:30 и будет в пути 22 часа. Осталось лишь 5 билетов в спальный вагон (от 40,7 тыс. руб.) и 4 билета в люкс (от 105,6 тыс. руб.).

Еще 1 поезд отправляется 30 апреля в 10:10. В продаже остался последний билет в плацкарт (5,1 тыс. руб.), 4 билета в купе (от 7,5 тыс. руб.) и 3 билета в спальный вагон (от 23,4 тыс. руб.).

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в летний сезон РЖД запустит новый маршрут к Черноморскому побережью № 250/249 Москва — Новороссийск.

Саркис Айвазян