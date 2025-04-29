У жительницы Уфимского района конфисковали Mercedes-Benz за пьяное вождение

Уфимский районный суд конфисковал вынес приговор местной жительнице за вождение в нетрезвом виде, сообщил в Telegram-канале руководитель Госавтоинспекции Башкирии Владимир Севастьянов.

В августе 2023 года подсудимую задержали за вождение Mercedes-Benz в состоянии опьянения. После этого она переоформила автомобиль на родственника, но продолжала ею пользоваться. Спустя полтора года она снова была задержана в селе Михайловка.

Суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ, лишил права управления транспортными средствами на два года и конфисковал Mercedes-Benz в пользу государства.

Олег Вахитов