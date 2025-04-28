Главные новости за 28 апреля. Новороссийск
В Новороссийске готовятся к реставрации Галереи боевой славы на «Малой Земле».
В Геленджике изменят маршруты автобусов на Радоницу.
В Новороссийске опубликовали расписание автобуса до кладбища «Кабахаха».
Мэрия Новороссийска представила программу праздничных мероприятий к 9 Мая.
КТК открыл одноэтапный тендер на работы по антитеррористической защите.
Суд вновь перенес апелляцию новороссийского застройщика ЖК «Пятое авеню».
В Новороссийске за апрель оштрафовали 14 водителей электросамокатов.
Блогера из Анапы оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейки о мазуте в Алуште.
Полиция Новороссийска проверит информацию о жестоком обращении с животными.
В Новороссийске отреставрируют здание мужской гимназии за 27,5 млн рублей.
В Новороссийске откроют купальный сезон с 1 июня.
Первое место на Кубке Новороссийска по ралли-спринт занял Давид Шихман.
Новороссийский «Черноморец» одержал в Саратове пятую победу в сезоне.