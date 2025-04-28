Главные новости за 28 апреля. Новороссийск

В Новороссийске готовятся к реставрации Галереи боевой славы на «Малой Земле».

В Геленджике изменят маршруты автобусов на Радоницу.

В Новороссийске опубликовали расписание автобуса до кладбища «Кабахаха».

Мэрия Новороссийска представила программу праздничных мероприятий к 9 Мая.

КТК открыл одноэтапный тендер на работы по антитеррористической защите.

Суд вновь перенес апелляцию новороссийского застройщика ЖК «Пятое авеню».

В Новороссийске за апрель оштрафовали 14 водителей электросамокатов.

Блогера из Анапы оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейки о мазуте в Алуште.

Полиция Новороссийска проверит информацию о жестоком обращении с животными.

В Новороссийске отреставрируют здание мужской гимназии за 27,5 млн рублей.

В Новороссийске откроют купальный сезон с 1 июня.

Первое место на Кубке Новороссийска по ралли-спринт занял Давид Шихман.

Новороссийский «Черноморец» одержал в Саратове пятую победу в сезоне.