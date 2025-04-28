В Новороссийске отреставрируют здание мужской гимназии за 27,5 млн рублей

Аукцион на реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Мужская гимназия» объявили в Новороссийске. Информация об этом появилась на портале «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, подрядчику предстоит выполнить капитальный ремонт фасада здания мужской гимназии на улице Энгельса, 52. В здании с 1 по 8 сентября 1942 года находился командный пункт заместителя командующего Новороссийского оборонительного района по морской части контр-адмирала С. Г. Горшкова. Само здание было построено в 1900 году и признано объектом культурного наследия регионального значения.

Заявки принимаются до 5 мая 2025 года. Источник финансирования работ — администрация Новороссийска. Подрядчика на выполнение капремонта фасада здания ищут с февраля этого года. Однако в конце апреля закупка на проведение реставрационных работ была автоматически переведена на этап «Подача заявок». Сумма контракта при этом снизилась — с 27,7 млн руб. до 27,5 млн руб.

Алена Воробьева