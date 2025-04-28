Блогера из Анапы оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейки о мазуте в Алуште

Анапского блогера Юрия Озаровского оштрафовали на 15 тыс. руб. за публикацию видео о мазуте на центральном пляже в Алуште. Об этом господин Озаровский рассказал в своем Telegram-канале. В настоящий момент видеозапись удалена.

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Административное дело возбудили по ст. 13.15 (злоупотребление свободой массовой информации).

Юрий Озаровский отметил, что на заседании присутствовал местный житель, подтвердивший слова о наличии загрязненных камней на берегу моря, которые впоследствии убрали. По словам блогера, это уже второе его административное нарушение, связанное с мазутом. Он намерен обжаловать штраф.

Саркис Айвазян