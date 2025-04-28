В Геленджике изменят маршруты автобусов на Радоницу

В Геленджике 29 апреля изменят ряд маршрутов, автобусы проследуют с заездом на городские кладбища. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В этот день православные верующие приводят в порядок могилы, реорганизация движения облегчит им путь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Геленджика Фото: пресс-служба администрации Геленджика

На кладбище на ул. Горной заедут маршруты №3, 5, 7, 8, 14, 17, 18, 21, 22 и 40.

С заездом на кладбище в с. Марьина Роща проследуют автобусы №3, 7, 14, 17 и 40.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что в Новороссийске на Радоницу усилят меры безопасности, организуют дополнительное дежурство дорожных служб, полиции и казаков. К кладбищу «Кабахаха» запустят семь дополнительных маршрутов.

В Новороссийске также изменили график движения общественного транспорта на Радоницу.

Саркис Айвазян