КТК проводит тендер на модернизацию систем безопасности в РФ

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) проводит открытый одноэтапный тендер на выполнение строительно-монтажных работ по модернизации систем безопасности на объектах КТК на территории РФ в рамках антитеррористической защиты. Информация об этом размещена на сайте КТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Прием предложений по тендеру ведется в электронном формате. Заявки принимаются до 30 мая 2025 года.

Сумма работ не раскрывается. Также подрядчику придется подписать с АО «КТК-Р» обязательство о конфиденциальности.

Ввод в эксплуатацию НПС «Кропоткинская», выведенной из строя после атаки БПЛА 17 февраля 2025 года, запланирован на конец мая. В настоящее время транспортировка нефти осуществляется по трубопроводной системе Тенгиз — Новороссийск.

Алена Воробьева