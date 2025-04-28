В Новороссийске готовятся к реставрации Галереи боевой славы на «Малой Земле»

В Новороссийске рабочие готовятся к началу ремонта центрального элемента мемориального комплекса «Малая Земля» — Галереи боевой славы. Об этом сообщила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

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Масштабную реконструкцию памятника проводят впервые за 40 лет со дня открытия объекта.

Рабочие уже приступили к реставрации Стелы: частично заменили облицовку памятника, благоустроили прилегающую территорию. Работы планируют завершить к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Далее специалисты отреставрируют скульптуру «Десантники» и бронзовые элементы мемориала, заменят гранитные плиты, которыми он облицован. Их доставят с месторождений Карелии и Башкирии.

Общая стоимость ремонтных работ составляет около 500 млн руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, после реставрации памятника на мемориале «Малая Земля» появится имя Леонида Брежнева под его цитатой. Подпись была утрачена еще в советское время.

Саркис Айвазян