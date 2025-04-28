Мэрия Новороссийска представила программу праздничных мероприятий к 9 Мая

В Новороссийске с 26 апреля стартует серия праздничных мероприятий, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе города.

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Проект откроет спортивный забег — на набережной города пройдет городской этап Всекубанской эстафеты «Спортсмены Кубани — в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне».

На Первомай жителей и гостей Новороссийска ждут в планетарии им. Гагарина на открытии выставки моделей космической техники «Во имя мира на земле». Экспозиция будет работать до 1 сентября.

8 мая в 9:00 пройдет церемония возложения цветов и концерт-реквием, посвященный 80-летию Великой Победы. В 11:00 у Стелы на Малой земле перезахоронят останки воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Самая насыщенная программа ждет город-герой Новороссийск 9 Мая. Библиотечные чтения, парад Победы, выступления юных артистов, спортивные мероприятия — ознакомиться с полным списком мероприятий можно на сайте администрации города.

Одним из завершающих событий проекта станет V Всероссийский Фестиваль патриотического кино «Малая земля», который пройдет с 13 по 18 мая.

Саркис Айвазян