В Новороссийске опубликовали расписание автобуса до кладбища «Кабахаха»

В Новороссийске с 28 апреля по маршруту №2М («ул. Кутузовская — Кабахаха в селе Федотовка) будут курсировать два автобуса, сообщили в МУП «МНТП».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После завершения ремонта на участке трассы на маршрут выйдет и третий автобус, который проследует по второму дополнительному графику. О его прибытии сообщат дополнительно.

От остановки «ул. Кутузовская» автобусы будут отбывать в 06:30, 07:10, 07:35, 08:00, 08:19, 08:50, 09:03, 09:50, 10:45, 11:02, 11:50, 12:20, 12:38, 13:20, 13:35, 14:20, 15:25, 16:05, 16:25, 16:55, 17:12, 18:05

Отправления от остановки «кладбище “Кабахаха-2”» запланировано на 07:11, 07:35, 07:57, 08:25, 08:41, 09:20, 09:35, 10:20, 11:10, 11:26, 12:14, 12:50, 13:08, 13:50, 14:15, 14:50, 16:01, 16:30, 16:48, 17:20, 17:35 и 18:37.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал об усилении мер безопасности в Новороссийске на Радоницу. Дополнительные наряды дорожных служб, полиции и казаков будут дежурить на дорогах и кладбищах.

Маршруты общественного движения 29 апреля также изменили в Геленджике.

Саркис Айвазян