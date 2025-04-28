В Новороссийске за апрель оштрафовали 14 водителей электросамокатов

С апреля по октябрь 2025 года в Новороссийске проводится рейд «Мото-вело-СИМ». Об этом сообщает управление транспорта Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Разъяснительная работа проводится работниками Госавтоинспекции на улицах города, а также набережной, где передвижение на средствах индивидуальной мобильности запрещено. На нарушителей составляется административный материал, в том числе за езду на электросамокате вдвоем. С начала апреля составлено 14 административных материалов»,— говорится в сообщении.

Рейдовые мероприятия по профилактике правонарушений Правил дорожного движения (ПДД) в отношении водителей электросамокатов регулярно проводятся сотрудниками отдела Госавтоинспекции УМВД России по Новороссийску. В 2024 году из 12 аварий с электросамокатами в восьми случаях виновниками ДТП стали водители средств индивидуальной мобильности (СИМ). На начало апреля в Новороссийске произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием СИМ. В обоих случаях водители электросамокатов не были виновниками аварий.

Алена Воробьева