Новороссийский «Черноморец» одержал в Саратове пятую победу в сезоне

Команда футбольного клуба «Черноморец» выиграла матч у саратовского «Сокола» со счетом 1:2. Новороссийские футболисты набрали 54 очка и продолжают борьбу за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ), сообщили в Telegram-канале ФК «Черноморец».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Мой родной "Черноморец" — это восторг, гордость и… валидол! Когда команда может выиграть вопреки всему на последних секундах»,— поделился эмоциями от победы в своем Telegram-канале председатель наблюдательного совета клуба, предприниматель Сергей Шишкарев.

Два победных гола в игре на выезде забили Гедеон Гузина и Роман Акбашев. Первый сравнял счет с хозяевами стадиона, второй вырвал победу на последних минутах матча.

Следующая игра команде из Новороссийска предстоит в Ярославле. Матч с командой «Шинник» пройдет 3 мая.

«Черноморец» в этом сезоне надеется выйти в Российскую премьер-лигу. Футбольный клуб входит в топ-3 самых посещаемых команд Первой лиги (5300 зрителей за матч). Сейчас «Черноморец» ищет домашнюю арену на случай выхода в РПЛ — стадион «Центральный» в Новороссийске был построен в 1930 году и не соответствует стандартным критериям команды Российской премьер-лиги. Чтобы привести домашний стадион «Черноморца» в соответствие, нужно несколько месяцев.

Алена Воробьева