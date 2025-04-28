Суд вновь перенес апелляцию новороссийского застройщика ЖК «Пятое авеню»
Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отложил разбирательства по жалобе ООО «Специализированного застройщика "Инстрой"» на решение Арбитражного суда Краснодарского края на 13 мая 2025 года. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Застройщик жилого комплекса «Пятое авеню» в Новороссийске — ООО «СЗ "Инстрой"» обжалует решение суда первой инстанции об ограничении деятельности на пять месяцев из-за задержки передачи объектов долевого строительства. Истцом выступил департамент по надзору в строительной сфере Краснодарского края.
В протоколе судебного заседания, опубликованном в картотеке арбитражных дел, Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил заявителю представить письменные пояснения по вопросу о наличии оснований для приостановления деятельности ответчика, учитывая, что срок строительства, указанный в разрешении на строительство, неоднократно продлевался, а дом уже сдан в эксплуатацию в установленный разрешением на строительство срок с учетом его продления.
Ранее в ответ на запрос «Ъ-Новороссийск» партнер и руководитель практики «Банкротство и суды» юридической компании «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков отметил, что решение кубанского арбитража не лишает «СЗ "Инстрой"» права осуществлять предпринимательскую деятельность. Именно поэтому суд апелляционной инстанции может рассмотреть жалобу уже после истечения пятимесячного срока.