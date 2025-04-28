Полиция Новороссийска проверит информацию о жестоком обращении с животными

Сотрудники полиции в Новороссийске проведут проверку опубликованной в соцсетях информации о ненадлежащем обращении с животными. Об этом сообщает пресс-служба городского УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ Фото: Валерий Данилкин, Коммерсантъ

Согласно опубликованной в соцсетях информации, в центре Новороссийска в ненадлежащих условиях содержится множество животных. В публикациях утверждается, что в помещении не организованы питание собак и кошек, у них нет воды и надлежащего ухода. По словам автора поста, животные «никогда не были на улице, они размножаются и едят друг друга».

«Сотрудниками отдела полиции Центрального района Управления МВД России по городу Новороссийску будут проверены данные, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством»,— отреагировали в УМВД.

Ранее в новороссийском приюте для бездомных животных прокуратура Краснодарского края нашла нарушения требований об ответственном обращении с животными. В районный суд направлено исковое заявление с требованиями об устранении нарушений.

Алена Воробьева