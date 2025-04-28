Первое место на Кубке Новороссийска по ралли-спринт занял Давид Шихман

Гонщик из Новороссийска занял первое место на I этапе Кубка по ралли-спринт PRO «Дюрсо 2025», который состоялся в Абрау. Об этом сообщила Новороссийская Федерация Автоспорта (NFA).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Новороссийская Федерация Автоспорта (NFA Фото: Новороссийская Федерация Автоспорта (NFA

По итогам ралли соревнований, которые состоялись в субботу 26 апреля, гонщик из Новороссийска Давид Шихман занял первое место. Он выступал на автомобиле BMW M140i (F20) под номером семь. На втором — тоже новороссийский спортсмен Дмитрий Микитич. Третье место присудили краснодарцу Дмитрию Бударину. Оба выступали на автомобилях Subaru Impreza WRX STi.

Победители преодолели трассу протяженностью 4 км с асфальтным дорожным покрытием. Дорога общего пользования временно была перекрыта на время проведения соревнований. Свое участие в гонках заявили 42 спортсмена из городов Краснодарского края, Адыгеи и Ростовской области.

II этап Чемпионата Краснодарского края по классическому ралли 1 категории «Абрау-Дюрсо» пройдет 17-18 мая 2025 года на грунтовых дорогах виноградников Больших Хуторов. Участникам предстоит преодолеть крутые повороты, броды и трамплины.

Алена Воробьева