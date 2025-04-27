«Во встрече господина Трампа с господином Зеленским на похоронах была некоторая ирония»
СМИ Европы и США о дипломатическом аспекте похорон папы Франциска
Самым обсуждаемым событием в европейской и американской прессе остаются похороны папы Франциска. Причем особенно горячо обсуждаются дипломатические аспекты встречи — приезд президента США, его встречи, вопросы рассадки первых лиц. Газеты обращают внимание на тайну появления в первом ряду Владимира Зеленского и сами эту тайну раскрывают.
Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters
Politico.eu (Брюссель, Бельгия)
Таинства и побочные разговоры: похороны папы римского оказались в тени переговоров Трампа
Присутствие такого количества мировых лидеров в одном месте затмило скорбное поминовение Франциска, а площадь Святого Петра превратилась в горячую точку дипломатии с высокими ставками. Пока кардинал Джованни Баттиста Ре читал проповедь о покойном понтифике, отмечая его гуманитарные усилия и смирение… журналисты, взгромоздившиеся на коллонаду площади Святого Петра, вместо этого следили за передвижениями… Дональда Трампа, отслеживая в… бинокли каждую его случайную встречу с союзниками и противниками.
The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)
Трамп и Зеленский встретились впервые после взаимного ора в Овальном кабинете
Два лидера, выглядевшие искренними, сидели близко друг к другу без сотрудников и переводчиков и четверть часа беседовали под картиной с изображением крещения Иисуса… Трамп сидел в первом ряду на службе между ярыми проукраинскими лидерами — президентом Эстонии… и президентом Финляндии… А несколькими рядами сзади сидел давний политический враг Трампа, бывший президент Джо Байден.
The New York Times (Нью-Йорк, США)
14 часов Трампа в Риме: мимолетные встречи на фоне глобального раскола
Пышный церемониал похорон, включая рассадку высокопоставленных лиц и момент, когда мировые лидеры обменялись рукопожатием в знак мира, располагает к дипломатическому гаданию на кофейной гуще… Во встрече господина Трампа с господином Зеленским на похоронах была некоторая ирония.
The New York Post (Нью-Йорк, США)
Трамп и Зеленские получили места в первом ряду на похоронах папы Франциска из-за неожиданного изменения правил Ватикана
Лидеров обычно располагают в алфавитном порядке по названию их стран на французском — исконном языке европейской дипломатии,— что позволило Трампам из Etats-Unis оказаться в первом ряду. Это, однако, не объясняет выдающегося положения Зеленского, который расположился в 11 местах от Трампа… Пара заняла «свободное место», как сказал пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.
The Daily Mail (Лондон, Великобритания)
Раскрыта истинная причина, по которой Зеленский смог получить место в первом ряду на похоронах папы Франциска. И это не желание досадить Дональду Трампу
Протокол был нарушен, чтобы переместить украинского президента с того места, на котором он должен был сидеть, вперед, на видное место, всего через 11 мест от американского президента. Ватикан не стал отрицать, что протокол был нарушен, а пресс-секретарь Маттео Бруни сказал The Telegraph: «Думаю, они заняли свободные места». Неизвестно, кто в последний момент пропустил торжественный день, освободив место для Зеленского… но есть предположение, что это могла быть голландская королевская семья. Слухи появились после того, как… король Виллем-Александр и королева Нидерландов Максима были замечены не в Ватикане, а в голландском городе Дутинхем, где отмечался национальный праздник, День короля.