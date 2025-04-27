«Во встрече господина Трампа с господином Зеленским на похоронах была некоторая ирония»

Самым обсуждаемым событием в европейской и американской прессе остаются похороны папы Франциска. Причем особенно горячо обсуждаются дипломатические аспекты встречи — приезд президента США, его встречи, вопросы рассадки первых лиц. Газеты обращают внимание на тайну появления в первом ряду Владимира Зеленского и сами эту тайну раскрывают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Таинства и побочные разговоры: похороны папы римского оказались в тени переговоров Трампа

Присутствие такого количества мировых лидеров в одном месте затмило скорбное поминовение Франциска, а площадь Святого Петра превратилась в горячую точку дипломатии с высокими ставками. Пока кардинал Джованни Баттиста Ре читал проповедь о покойном понтифике, отмечая его гуманитарные усилия и смирение… журналисты, взгромоздившиеся на коллонаду площади Святого Петра, вместо этого следили за передвижениями… Дональда Трампа, отслеживая в… бинокли каждую его случайную встречу с союзниками и противниками.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Трамп и Зеленский встретились впервые после взаимного ора в Овальном кабинете

Два лидера, выглядевшие искренними, сидели близко друг к другу без сотрудников и переводчиков и четверть часа беседовали под картиной с изображением крещения Иисуса… Трамп сидел в первом ряду на службе между ярыми проукраинскими лидерами — президентом Эстонии… и президентом Финляндии… А несколькими рядами сзади сидел давний политический враг Трампа, бывший президент Джо Байден.

14 часов Трампа в Риме: мимолетные встречи на фоне глобального раскола

Пышный церемониал похорон, включая рассадку высокопоставленных лиц и момент, когда мировые лидеры обменялись рукопожатием в знак мира, располагает к дипломатическому гаданию на кофейной гуще… Во встрече господина Трампа с господином Зеленским на похоронах была некоторая ирония.

Трамп и Зеленские получили места в первом ряду на похоронах папы Франциска из-за неожиданного изменения правил Ватикана

Лидеров обычно располагают в алфавитном порядке по названию их стран на французском — исконном языке европейской дипломатии,— что позволило Трампам из Etats-Unis оказаться в первом ряду. Это, однако, не объясняет выдающегося положения Зеленского, который расположился в 11 местах от Трампа… Пара заняла «свободное место», как сказал пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

Раскрыта истинная причина, по которой Зеленский смог получить место в первом ряду на похоронах папы Франциска. И это не желание досадить Дональду Трампу

Протокол был нарушен, чтобы переместить украинского президента с того места, на котором он должен был сидеть, вперед, на видное место, всего через 11 мест от американского президента. Ватикан не стал отрицать, что протокол был нарушен, а пресс-секретарь Маттео Бруни сказал The Telegraph: «Думаю, они заняли свободные места». Неизвестно, кто в последний момент пропустил торжественный день, освободив место для Зеленского… но есть предположение, что это могла быть голландская королевская семья. Слухи появились после того, как… король Виллем-Александр и королева Нидерландов Максима были замечены не в Ватикане, а в голландском городе Дутинхем, где отмечался национальный праздник, День короля.

Подготовил Николай Зубов