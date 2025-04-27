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«Во встрече господина Трампа с господином Зеленским на похоронах была некоторая ирония»

СМИ Европы и США о дипломатическом аспекте похорон папы Франциска

Самым обсуждаемым событием в европейской и американской прессе остаются похороны папы Франциска. Причем особенно горячо обсуждаются дипломатические аспекты встречи — приезд президента США, его встречи, вопросы рассадки первых лиц. Газеты обращают внимание на тайну появления в первом ряду Владимира Зеленского и сами эту тайну раскрывают.

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент США Дональд Трамп (слева) и президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Politico.eu (Брюссель, Бельгия)

Таинства и побочные разговоры: похороны папы римского оказались в тени переговоров Трампа

Присутствие такого количества мировых лидеров в одном месте затмило скорбное поминовение Франциска, а площадь Святого Петра превратилась в горячую точку дипломатии с высокими ставками. Пока кардинал Джованни Баттиста Ре читал проповедь о покойном понтифике, отмечая его гуманитарные усилия и смирение… журналисты, взгромоздившиеся на коллонаду площади Святого Петра, вместо этого следили за передвижениями… Дональда Трампа, отслеживая в… бинокли каждую его случайную встречу с союзниками и противниками.

The Wall Street Journal (Нью-Йорк, США)

Трамп и Зеленский встретились впервые после взаимного ора в Овальном кабинете

Два лидера, выглядевшие искренними, сидели близко друг к другу без сотрудников и переводчиков и четверть часа беседовали под картиной с изображением крещения Иисуса… Трамп сидел в первом ряду на службе между ярыми проукраинскими лидерами — президентом Эстонии… и президентом Финляндии… А несколькими рядами сзади сидел давний политический враг Трампа, бывший президент Джо Байден.

The New York Times (Нью-Йорк, США)

14 часов Трампа в Риме: мимолетные встречи на фоне глобального раскола

Пышный церемониал похорон, включая рассадку высокопоставленных лиц и момент, когда мировые лидеры обменялись рукопожатием в знак мира, располагает к дипломатическому гаданию на кофейной гуще… Во встрече господина Трампа с господином Зеленским на похоронах была некоторая ирония.

The New York Post (Нью-Йорк, США)

Трамп и Зеленские получили места в первом ряду на похоронах папы Франциска из-за неожиданного изменения правил Ватикана

Как хоронили папу римского

Лидеров обычно располагают в алфавитном порядке по названию их стран на французском — исконном языке европейской дипломатии,— что позволило Трампам из Etats-Unis оказаться в первом ряду. Это, однако, не объясняет выдающегося положения Зеленского, который расположился в 11 местах от Трампа… Пара заняла «свободное место», как сказал пресс-секретарь Ватикана Маттео Бруни.

The Daily Mail (Лондон, Великобритания)

Раскрыта истинная причина, по которой Зеленский смог получить место в первом ряду на похоронах папы Франциска. И это не желание досадить Дональду Трампу

Протокол был нарушен, чтобы переместить украинского президента с того места, на котором он должен был сидеть, вперед, на видное место, всего через 11 мест от американского президента. Ватикан не стал отрицать, что протокол был нарушен, а пресс-секретарь Маттео Бруни сказал The Telegraph: «Думаю, они заняли свободные места». Неизвестно, кто в последний момент пропустил торжественный день, освободив место для Зеленского… но есть предположение, что это могла быть голландская королевская семья. Слухи появились после того, как… король Виллем-Александр и королева Нидерландов Максима были замечены не в Ватикане, а в голландском городе Дутинхем, где отмечался национальный праздник, День короля.

Подготовил Николай Зубов

Фотогалерея

Похороны папы Франциска

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Евангелие на гробу с телом понтифика

Евангелие на гробу с телом понтифика

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Фото: Gregorio Borgia / AP

Священнослужители на похоронной мессе

Священнослужители на похоронной мессе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Claudia Greco / Reuters

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Верующие на прощальной мессе

Верующие на прощальной мессе

Фото: Emilio Morenatti / AP

Министр культуры России Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой

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Заупокойная месса на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Монахини перед началом похоронной литургии

Фото: Susana Vera / Reuters

Представитель духовенства перед заупокойной мессой по папе Франциску на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Бывший президент США Джо Байден с супругой Джилл

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на площади Святого Петра

Фото: Yara Nardi / Reuters

Президент США Дональд Трамп с супругой Меланией

Фото: Gregorio Borgia / AP

Президент Аргентины Хавьер Милей (в центре)

Фото: Yara Nardi / Reuters

Баннер с надписью «Прощай, отец, учитель и поэт» на траурной мессе

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Члены духовенства

Фото: Nathan Howard / Reuters

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Фото: Remo Casilli / Reuters

Баннер с изображением папы

Фото: Susana Vera / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) с женой Анико Леваи

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Принц Уэльский Уильям (слева)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Гроб с телом папы Франциска на площади Святого Петра

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Евангелие на гробу с телом понтифика

Фото: Alessandra Tarantino / AP

Президенты Франции и Армении Эмманюэль Макрон и Ваагн Хачатрян

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Джованни Баттиста Ре у гроба

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб с телом папы Франциска несут в присутствии высокопоставленных лиц, включая президента США Дональда Трампа (в центре) и президента Франции Эмманюэля Макрона (слева)

Фото: Cecilia Fabiano / LaPresse / AP

Трибуна с высокопоставленными лицами на площади Святого Петра

Фото: Gregorio Borgia / AP

Священнослужители на похоронной мессе

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Гроб заносят в папскую базилику Санта-Мария-Маджоре

Фото: Claudia Greco / Reuters

Катафалк с гробом на улице Корсо Витторио в Риме

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Верующие на прощальной мессе

Фото: Emilio Morenatti / AP

Министр культуры России Ольга Любимова

Фото: Телеграм-канал Ольги Любимовой

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