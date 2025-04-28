«Рекорд Юлии Липницкой уже не побить»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, почему Международный союз конькобежцев решил ввести ограничения для спортсменов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Юными атлетами, которые побеждают на больших турнирах, всегда восхищаются. Но в последние годы спорт помолодел настолько, что в некоторых видах начали вводить возрастные ограничения. Например, в фигурном катании теперь до взрослых соревнований допускают только участников, которым уже исполнилось 17 лет. Так что рекорд россиянки Юлии Липницкой, которая взяла золото Сочи в женском одиночном катании в 15 лет и 249 дней, уже не побить.

Любопытно, что именно золото нашей спортсменки стало серьезным импульсом для повышения возрастного ценза в фигурном катании. А уж когда в 2018-м своим выступлением мир потрясла Алина Загитова, взяв золото Олимпиады в 15 лет и 281 день, Международный союз конькобежцев начал действовать. Кстати, Камиле Валиевой во время Олимпиады в Пекине 2022-го тоже было 15 лет. Поэтому тогда история с допингом спортсменки так затянулась — применять взрослые санкции к несовершеннолетним спортсменам WADA просто не имеет права.

Любопытно, что, когда Олимпийские игры в 1998 году в Нагано выиграла американка Тара Липински, которой было 15 лет и 255 дней, про возрастной ценз фигуристов никто даже не заикался. Более того, раньше до любого турнира мог добраться не просто юный атлет, а даже ребенок. В далеком 1932 году, например, на Играх в Лейк-Плэсиде выступала британская фигуристка, которой было 11 лет. Но если оставить в стороне фигурное катание, то были атлеты и помоложе, хотя это уже совсем другая история.

Владимир Осипов