В России введут уголовную ответственность для дропперов

Правительство подготовило поправки в ст. 187 УК («Неправомерный оборот средств платежей»), вводящие уголовную ответственность для дропперов — лиц, передающих свои банковские карты или наличные мошенникам за вознаграждение. Законопроект рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности 28 апреля, сообщили «Ведомости».

Согласно документу, за передачу карты третьим лицам за деньги предусмотрен штраф от 100 тыс. до 300 тыс. руб., обязательные работы до 480 часов или ограничение свободы до двух лет. Если клиент банка сам проводит незаконные операции с картами, полученными от злоумышленников, его ждет аналогичное наказание.

Для тех, кто приобретает карты специально для мошенников, меры строже: штраф до 1 млн руб., принудительные работы до четырех лет или тюремный срок до шести лет. Наиболее жесткие санкции — до пяти лет принудительных работ или шести лет лишения свободы — грозят тем, кто использует чужие карты или электронные кошельки.

К неправомерным операциям отнесут переводы или получение средств без законных оснований. При этом лица, впервые совершившие преступление и сотрудничающие со следствием, могут избежать уголовной ответственности.