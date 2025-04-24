За первые три месяца из Краснодарского края выдворили более 300 иностранцев

С января по март 2025 года с территории Краснодарского края за пределы России выдворили 322 иностранца и лица без гражданства. Еще 373 человека были отправлены в пункты временного пребывания по решению суда, рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе ГУ ФССП России по краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также судебные приставы задержали 54 человека, находившихся в розыске или скрывавшихся от органов дознания, следствия или суда. Среди них 12 — подозреваемые в совершении тяжких преступлений.

В 2024 году с территории Кубани выдворили вдвое больше приезжих, чем годом ранее. Приставы совместно с полицией отправили за пределы России свыше 2,2 тыс. иностранных граждан, находившихся на территории страны незаконно. В 2023 году из края было выдворено всего 900 человек.

Основную часть выдворенных составляют граждане стран ближнего зарубежья, а также республик Азии и Кавказа, входивших в состав бывшего СССР.

Мария Удовик