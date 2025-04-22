Песков: Украина должна юридически «расчистить» путь для переговоров с Россией

Если Украина хочет обсуждать с Россией взаимный отказ от ударов по гражданской инфраструктуре, то должна юридически «расчистить» препятствия на пути этих контактов, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. В целом это предложение, по его словам, необходимо проанализировать с учетом опыта пасхального перемирия.

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«При желании и при открытости украинской стороны, наверное, должны быть предприняты какие-то шаги для того, чтобы юридически расчистить эти препятствия на пути таких контактов, если есть такая готовность»,— сказал представитель Кремля журналистам. Так он прокомментировал возможность переговоров Москвы и Киева, в то время как по указу президента Украины Владимира Зеленского переговоры с Россией запрещено вести, пока ее президентом остается Владимир Путин.

21 апреля Владимир Путин заявил, что предложение Украины об отказе от ударов по объектам гражданской инфраструктуры на 30 дней нужно проанализировать, прежде чем принять решение. «Президент Путин неоднократно говорил о своей готовности решать вопросы путем переговоров, это еще одно повторение этой готовности»,— пояснил Дмитрий Песков.

Владимир Путин 19 апреля объявил о прекращении боевых действий до 0:00 21 апреля. Украина приняла это предложение. Однако Минобороны РФ зафиксировало 4,9 тыс. нарушений режима прекращения огня.

О попытках урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Лусине Баласян