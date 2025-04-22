WP: США предложат Европе и Украине признать Крым российским

На встрече в Лондоне 23 апреля чиновники США предложат европейским и украинским коллегам признать Крым российским и заморозить линию фронта для урегулирования конфликта на Украине, пишет The Waschington Post (WP) со ссылкой на источники. По данным газеты, в обмен на подобные территориальные уступки Европа надеется согласовать гарантии безопасности и программу восстановления Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Как пишет WP, помимо признания Крыма США предлагают включить в мирное соглашение пункт о постепенном снятии санкций с России. По словам советника президента Украины Владимира Зеленского, Киев согласен только с некоторыми предложениями Вашингтона. Неназванный западный чиновник заявил о «поразительном» давлении на Украину в этом вопросе.

Европейские и украинские чиновники в разговоре с WP признали, что Украина вряд ли восстановит контроль над территориями, перешедшими под контроль России за время боевых действий. «В лучшем случае», как пишет газета, союзники Украины надеются «замедлить спешку с любым соглашением», пока не будут получены необходимые гарантии сохранения мира.

Как отметил один из собеседников WP, предложение спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа заключается в признании Соединенными Штатами Крыма российской территорией, при этом Украину «не заставят» делать то же самое.

Предложения США по мирному соглашению рассматривались на прошлой неделе на встрече в Париже с чиновниками Украины, Великобритании, Франции и Германии. Как писала WSJ, в переданный Украине черновик мирного плана вошли два принципиальных для России требования — признание принадлежности Крыма РФ и отказ от членства в НАТО. Представитель Госдепа сказал WP, что «единственный документ, представленный в Париже, является списком потенциальных вариантов для обсуждения». Переговоры продолжатся завтра в Лондоне.

Подробнее — в материале «Ъ» «Штаты включили режим форсажа».

Лусине Баласян