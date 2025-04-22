Для экс-директора театра «Красный факел» Кулябина запросили 7 лет колонии

Как стало известно «Ъ-Сибирь», семь лет исправительной колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб. прокуратура запросила для бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина. Об этом рассказали источники, знакомые с ходом разбирательства. На днях по делу будет вынесен приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Александр Кулябин обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), присвоении и растрате (ст. 160 УК РФ). Согласно версии следствия, он с 2015-го по 2019 год якобы незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну, лауреату премии «Золотая маска» Тимофею Кулябину, работавшему главным режиссером. Это, говорится в деле, было сделано в нарушение федеральных законов, устава театра и без согласования с его наблюдательным советом. Ежемесячная надбавка в размере почти 88 тыс. руб. проходила по финансовым документам как стимулирующие выплаты «за творческую индивидуальность, широкое признание зрителей и общественности». Следствие подсчитало, что за указанный период Кулябину-младшему неправомерно начислили и за счет бюджетных средств излишне выплатили 5,2 млн руб. Кроме того, экс-директору «Красного факела» инкриминировали растрату 1,7 млн руб. и присвоение принадлежащего театру компьютера.

В апреле 2024 года по делу начался судебный процесс. На первом заседании Александр Кулябин заявил о своей невиновности, юристы министерства культуры Новосибирской области и театра предъявили ему иск о взыскании почти 7 млн руб.

В начале 2023 года Александра Кулябина, который почти четверть века возглавлял «Красный факел», задержали сотрудники новосибирских управлений ФСБ и МВД. Следователи настаивали на его заключении под стражу. Известные российские актеры и театральные деятели направили в суд обращение с просьбой отпустить Александра Кулябина под их личное поручительство. В итоге суд отправил обвиняемого под домашний арест.

Илья Николаев