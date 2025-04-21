Патрушев не исключил совместные проекты России и США в Арктике

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии России Николай Патрушев в интервью «Ъ» заявил, что российская сторона готова к развитию Вашингтоном арктических морских коммуникаций и считает «очень сильными» позиции России в Арктике. При этом он отметил предпосылки к возобновлению международного сотрудничества в Арктике, в том числе в части совместных с США экономических проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Исходим из того, что международное право, в том числе сложившаяся в Арктике историческая практика, полностью гарантирует российский суверенитет в регионе, в том числе над трассой Северного морского пути. Эта магистраль является одной из самых перспективных транспортных артерий в мире, и стратегическое решение развивать ее полностью себя оправдало»,— заявил Николай Патрушев.

По его словам, еще во время первого президентского срока Дональда Трампа США считали перспективным развитие диалога с Россией по развитию Арктики. «Не исключено, что и на сей раз США обратят внимание на этот регион и проявят интерес к совместному решению накопившихся там задач. А их немало — укрепление атмосферы доверия, экономические проекты, развитиетранспортного потенциала, защита экосистем и многое другое»,— допустил Николай Патрушев.

Полный текст интервью читайте позднее на сайте «Ъ».