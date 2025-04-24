За нашу Победу

В беседе с Константином Симоновым маршал Георгий Жуков вспоминал, как в конце апреля 1945-го позвонил Сталину и, опасаясь гнева верховного, сообщил, что к 1 Мая не удастся объявить об окончании боев за Берлин. Сталин, к его удивлению, ответил очень спокойно: «Ну что ж, пока не сообщим. В это Первое мая все и так будут в хорошем настроении. Позже сообщим. Не надо спешить там, на фронте. Некуда спешить. Берегите людей. Не надо лишних потерь. Один, два, несколько дней не играют теперь большой роли». Возможно, уже тогда он понимал, что День Победы для страны станет праздником гораздо более важным, чем Первомай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги» Михаил Малыхин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По данным опроса ВЦИОМа, сегодня именно День Победы большинство россиян считают для себя главным праздником. Ранее в «Деньгах» мы уже писали, какой ценой в годы Великой Отечественной в СССР спасали экономику. В этом номере решили напомнить, какой ценой восстанавливали после войны страну. В год 80-летия нашей Победы опыт Второй мировой войны кажется особо важным на фоне разворачивающейся глобальной экономической войны, где благодаря современным медийным технологиям даже слова способны лишать и возвращать транснациональным компаниям миллиарды, закрывать и открывать нефтяные пути, ввергать целые страны в рецессию и восстанавливать экономики.

Михаил Малыхин, выпускающий редактор приложения «Коммерсантъ Деньги»