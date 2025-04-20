Двадцать пятый тур
«Оренбург»—«Динамо» (Мх) 2:1
Гюрлюк, 59; Ревазов, 81 — Сундуков, 28. Удаление: Алибеков («Динамо»), 90+8 (2 ж. к.)
«Акрон»—«Спартак» 2:3
Дзюба, 23 (пен.); Пестряков, 29 — Бонгонда, 39; Джурасович, 61 (автогол); Барко, 90+4 (пен.). Незабитый пенальти: Барко, 45
«Локомотив»—«Пари Нижний Новгород» 3:0
Воробьев, 45+3; Пиняев, 56; Карпукас, 90+6. Удаление: Каккоев («Нижний Новгород»), 31
«Краснодар»—«Ахмат» 3:1
Кордоба, 40; Сперцян, 78 (пен.); Ленини, 80 — Мелкадзе, 52
«Динамо» (М)—«Рубин» 3:1
Гладышев, 23, 61; Бителлу, 90+9 — Безруков, 25. Удаление: Даку («Рубин»), 90
«Факел»—«Ростов» 0:2
Голенков, 30; Кучаев, 77
«Зенит»—«Химки» 1:0
Гонду, 22
ЦСКА—«Крылья Советов» 1:1
Койта, 69 — Сергеев, 74 (пен.)
Турнирная таблица
В Н П М O
1. «Краснодар» 16 7 2 49:18 55
2. «Зенит» 16 5 4 50:16 53
3. «Спартак» 15 5 5 48:21 50
4. ЦСКА 14 6 5 39:17 48
5. «Динамо» (М) 13 7 5 53:29 46
6. «Локомотив» 13 5 7 42:36 44
7. «Ростов» 10 6 9 38:38 36
8. «Рубин» 10 6 9 32:37 36
9. «Акрон» 8 4 13 31:45 28
10. «Динамо» (Мх) 6 9 10 23:28 27
11. «Крылья Советов» 7 6 12 30:40 27
12. «Химки» 5 8 12 28:45 23
13. «Ахмат» 4 11 10 23:39 23
14. «Нижний Новгород» 5 5 15 19:47 20
15. «Оренбург» 4 5 16 23:46 17
16. «Факел» 2 9 14 11:37 15