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Коммерсантъ FM
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Двадцать пятый тур

«Оренбург»—«Динамо» (Мх) 2:1

Гюрлюк, 59; Ревазов, 81 — Сундуков, 28. Удаление: Алибеков («Динамо»), 90+8 (2 ж. к.)

«Акрон»—«Спартак» 2:3

Дзюба, 23 (пен.); Пестряков, 29 — Бонгонда, 39; Джурасович, 61 (автогол); Барко, 90+4 (пен.). Незабитый пенальти: Барко, 45

«Локомотив»—«Пари Нижний Новгород» 3:0

Воробьев, 45+3; Пиняев, 56; Карпукас, 90+6. Удаление: Каккоев («Нижний Новгород»), 31

«Краснодар»—«Ахмат» 3:1

Кордоба, 40; Сперцян, 78 (пен.); Ленини, 80 — Мелкадзе, 52

«Динамо» (М)—«Рубин» 3:1

Гладышев, 23, 61; Бителлу, 90+9 — Безруков, 25. Удаление: Даку («Рубин»), 90

«Факел»—«Ростов» 0:2

Голенков, 30; Кучаев, 77

«Зенит»—«Химки» 1:0

Гонду, 22

ЦСКА—«Крылья Советов» 1:1

Койта, 69 — Сергеев, 74 (пен.)

Турнирная таблица

В Н П М O

1. «Краснодар» 16 7 2 49:18 55

2. «Зенит» 16 5 4 50:16 53

3. «Спартак» 15 5 5 48:21 50

4. ЦСКА 14 6 5 39:17 48

5. «Динамо» (М) 13 7 5 53:29 46

6. «Локомотив» 13 5 7 42:36 44

7. «Ростов» 10 6 9 38:38 36

8. «Рубин» 10 6 9 32:37 36

9. «Акрон» 8 4 13 31:45 28

10. «Динамо» (Мх) 6 9 10 23:28 27

11. «Крылья Советов» 7 6 12 30:40 27

12. «Химки» 5 8 12 28:45 23

13. «Ахмат» 4 11 10 23:39 23

14. «Нижний Новгород» 5 5 15 19:47 20

15. «Оренбург» 4 5 16 23:46 17

16. «Факел» 2 9 14 11:37 15

  • Газета «Коммерсантъ» №72/П от 21.04.2025, стр. 12

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