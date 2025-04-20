Главные новости за неделю 14—20 апреля. Кубань, Адыгея, Крым

В Крыму испекли гигантский кулич и украсили его пряниками с изображениями местных достопримечательностей. Размеры выпечки в окружности — около 2,5 метра, вес — 70 кг.

В Анапе начнется эксперимент со специальными матами для сбора мазута со дна водоемов.

Кубань вошла в топ-5 регионов по количеству автомобилей ВАЗ-2101.

Сотрудники ФСБ России задержали в Краснодарском крае агента Службы безопасности Украины, готовившего теракт в Новороссийске.

Турбизнес Кубани в зоне ЧС получил отсрочку по налогам до 25 декабря.

Роспотребнадзор признал не соответствующими санитарным требованиям пляжи в Анапе и Темрюкском районе Краснодарского края.

С момента запуска системы «Платон» собрано 9,9 млрд руб. с транспортных средств, зарегистрированных в Краснодарском крае.

Спрос на летний отдых в Анапе упал на 50% за год. Часть пассажиров переориентировалась на другие курорты, включая побережье Азовского моря.

Жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская попросила разместить детей с ней в СИЗО.

На Кубани осудят инспектора ФСИН, обманом заставившего человека уйти на СВО.

Краснодарский край увеличил инвестиции в основной капитал более чем на 15% в 2024 году.

Донецкая агрокомпания экс-губернатора Кубани Александра Ткачева свернула производственную деятельность.