Донецкая агрокомпания экс-губернатора Кубани Ткачева свернула хоздеятельность

Донецкая агропромышленная компания, которую связывают со структурами экс-губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, практически прекратила производственную деятельность по выращиванию зерновых, зернобобовых и масличных культур, пишет «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство сельского хозяйства РФ Фото: Министерство сельского хозяйства РФ

Сельхозпредприятие передало свою землю в субаренду госкорпорации «Аграрный Донбасс». Площадь участков и их стоимость не разглашаются. На фоне этих изменений годовая выручка компании сократилась с 1,3 млрд руб. в 2023 году до 211,4 млн руб. в 2024 году.

ООО «Донецкая агропромышленная компания» существует с 2021 года. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 99% долей организации контролирует ООО «ТД Южный регион». Основным собственником этой компании является Сергей Азаркин, но с 2021 по 2024 год ею владел Алексей Мельников, который сохраняет 1% в Донецкой агропромышленной компании. Господин Мельников также занимает пост директора крымского агрохолдинга «Дружба народов», который в 2022 году приобрели структуры «Агрокомплекса».

В новых регионах со структурами Александра Ткачева связывают еще одну компанию — ООО «Запорожье-Агро», которую также контролирует «ТД Южный регион». Эта фирма продолжает производственную деятельность, хотя ее выручка за 2024 год снизилась на 21,4% и составила 474,7 млн руб..

Источник издания на аграрном рынке утверждает, что структуры Александра Ткачева полностью отказались от развития аграрных активов в новых регионах, передав их третьим лицам.

Согласно ранее опубликованной информации, структуры «Агрокомплекса» начали консолидировать сельхозземли в ДНР и ЛНР весной 2022 года. Планировалось сформировать земельный банк площадью 250 тыс. га. Интерес к этим территориям, по мнению экспертов «Ъ», был обусловлен низкой стоимостью плодородных земель.