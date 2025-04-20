Кубань вошла в топ-5 регионов по количеству автомобилей ВАЗ-2101

В России зарегистрировано 149,4 тыс. автомашин ВАЗ-2101, из которых каждая восьмая «копейка» находится в Южном федеральном округе (ЮФО), подсчитали эксперты агентства «Автостат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Лидером по количеству зарегистрированных «копеек» стала Иркутская область с долей 9,3%. Далее следуют Алтайский край (7,2%), Красноярский край (6,2%), Челябинская область (4,3%), Краснодарский край (4%) и Новосибирская область (4%). Дагестан и Ростовская область также преодолели показатель в 3%, набрав 3,4% и 3,1% соответственно.

По данным «Автоваза», с 1970 по 1988 годы было произведено 4,8 млн автомобилей ВАЗ-2101. Таким образом, оставшиеся в России «копейки» составляют лишь 3% от общего объема производства.

Андрей Пугачев