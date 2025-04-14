Кубань увеличила инвестиции в основной капитал более чем на 15% в 2024 году
Краснодарский край увеличил инвестиции в основной капитал более чем на 15% в 2024 году. Согласно анализу итоговых результатов Росстата, общий прирост инвестиций по России составил 7,4%.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По темпам увеличения инвестиций абсолютным лидером среди российских субъектов стала Калмыкия, где объем вложений увеличился в 1,6 раза. Существенный вклад в рост инвестиций также внесли Ленинградская, Новосибирская, Вологодская и Псковская области, Хабаровский край и Тыва, где прирост составил более 30%.
Отрицательную динамику продемонстрировала Камчатка, где объем инвестиций снизился почти 30%. Более чем на 20% сократились вложения во Владимирской области и Ингушетии.
Эксперты отмечают, что потенциал для увеличения инвестиций в России сохраняется, однако основные ресурсы сосредоточены в государственном секторе и компаниях, имеющих тесные связи с властными структурами.
По итогам 2024 года ключевыми драйверами экономического роста стали масштабные промышленные проекты, а также развитие транспортной инфраструктуры, включая строительство автомобильных и железных дорог. При этом динамика инвестиционной активности в малых регионах остается нестабильной, что объясняется их высокой зависимостью от реализации ограниченного числа крупных инициатив.