ФСБ задержала агента СБУ, готовившего теракт в Новороссийске

Сотрудники ФСБ России задержали в Краснодарском крае агента Службы безопасности Украины (СБУ), готовившего теракт в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Задержанным оказался иностранец 2000 года рождения. По информации спецслужбы, в декабре 2024 года его завербовали представители СБУ через мессенджеры, предложив материальное вознаграждение.

В обязанности агента входил сбор сведений о дислокации кораблей Черноморского флота, российских военнослужащих на Кубани, а также организация терактов. Выполняя указание куратора, он извлек из тайника самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг для подрыва административного объекта в Новороссийске.

Как заявил задержанный, представитель СБУ поручил ему совершить диверсию в пункте сбора военнослужащих в Новороссийске. Теракт был запланирован на апрель 2025 года и, согласно данным ФСБ, должен был спровоцировать обострение российско-украинского конфликта и сорвать переговоры между Россией, США и Украиной.

Следственный отдел УФСБ России по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта).

Анна Гречко