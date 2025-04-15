На Кубани осудят инспектора ФСИН, обманом заставившего человека уйти на СВО

Прокуратура Новокубанского района завершила расследование уголовного дела в отношении сотрудника уголовно-исполнительной инспекции, материалы переданы в районный суд для рассмотрения по существу. Фигурант — инспектор филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Краснодарскому краю — обвиняется по ряду статей УК РФ, включая превышение должностных полномочий из корыстных побуждений (п. «е» ч. 3 ст. 286), получение взятки в крупном размере через посредника (п. «в» ч. 5 ст. 290), а также мошенничество и покушение на него, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159; ч. 4 ст. 159), передает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, обвиняемый, находясь при исполнении служебных обязанностей, не осуществлял контроль за соблюдением домашнего ареста лицом, в отношении которого он должен был вести наблюдение, и систематически вносил недостоверные сведения в официальные документы, удостоверяя фиктивное соблюдение ограничений. За указанные действия он получил через посредника взятку в размере более 150 тыс. руб., считает следствие.

Кроме того, как считает обвинение, инспектор, действуя в группе лиц, под предлогом необходимости возмещения ущерба, понесенного якобы в результате противоправных действий, склонил жителя района к заключению контракта с Минобороны РФ с последующим направлением в зону проведения СВО. Потерпевший передал обвиняемому нотариальную доверенность на управление своими банковскими счетами, а также банковскую карту. Впоследствии с нее было похищено порядка 1,7 млн руб.

Аналогичные действия были предприняты в отношении другого лица, однако довести преступный умысел до конца обвиняемый не смог ввиду госпитализации потерпевшего, в результате чего перевод средств на подконтрольный счет не состоялся.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки, расследование проводилось территориальным подразделением СК РФ по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков