Спрос на летний отдых в Анапе упал на 50% за год

Курорты Краснодарского края продолжают удерживать лидерские позиции в структуре внутреннего туризма. По оценке туроператоров, спрос на бронирования сохраняется на уровне прошлого года с умеренным приростом — порядка 5%. Рост зафиксирован несмотря на сохраняющийся в Анапе режим ЧС, введенный из-за недавнего разлива нефтепродуктов, отмечают в отрасли. Ожидается, что в период майских праздников количество туристов превысит показатели аналогичного периода 2024 года, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.atorus.ru Фото: www.atorus.ru

Согласно данным Ассоциации туроператоров России, приток в весенний период вырос на 3–4%. Как пояснил вице-президент АТОР Сергей Ромашкин, в это время туристы реже ориентируются на возможность купания и выбирают отдых по иным критериям. Однако на летние месяцы картина выглядит иначе: многие потенциальные отдыхающие выжидают официальных заключений о качестве морской воды в районе Анапы.

По словам экспертов, сейчас снижение интереса к направлению в летний период оценивается на уровне 50%. Часть аудитории переориентировалась на другие курорты, включая побережье Азовского моря, прежде всего Ейск. При этом в регионе сохраняется дефицит качественной номерной базы, что может ограничить возможности для перераспределения потока.

Вячеслав Рыжков