В Анапе протестируют специальные маты для сбора мазута с морского дна

В ближайшее время в Анапе начнется эксперимент с новыми матами для сбора мазута со дна водоемов. Об этом сообщили в Оперштабе Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В Оперштабе обсудили результаты тестирования различных технологий очистки от нефтепродуктов. Как сообщил директор Кубанского научного фонда Виктор Анисимов, восемь организаций представили свои разработки, некоторые из них находятся на завершающей стадии испытаний.

Особое внимание уделили компании, предложившей специальные маты для сбора мазута со дна. По словам Виктора Анисимова, в ближайшее время будут проводить эксперимент.

«Надеюсь, что мы получим положительный результат от проведения экспериментов. Технология сбора мазута со дна не определена до сих пор», — прокомментировал господин Анисимов.

Кроме того, специалисты Московского госуниверситета работают над технологией сбора мазутных линз. Это мазут, оторвавшийся от дна, и находящийся в дрейфующем состоянии.

Ранее очередной выброс мазута зафиксировали в субботу 19 апреля на одном из участков побережья Анапы.

Андрей Николаев