Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская просит разместить детей с ней в СИЗО

Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, арестованная по обвинению в посредничестве при вымогательстве взятки и крупной растрате, обратилась к правозащитникам с просьбой помочь разместить ее малолетних детей вместе с ней в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом ТАСС сообщила ее адвокат Елизавета Меткина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

«Для моей подзащитной разлука с детьми — самое тяжелое испытание в ее жизни. Условия СИЗО позволяют размещать малышей вместе с матерью, в этом возрасте дети не осознают, что находятся в тюрьме»,— рассказала адвокат.

Она добавила, что Янина Копайгородская направила соответствующее обращение члену Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Еве Меркачевой и уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Ранее сообщалось, что старший сын Копайгородской Давид Давлатов временно опекает младших братьев и сестер, пока родители находятся под стражей.



У Янины Копайгородской пятеро детей: годовалые близнецы, дочери 3 и 14 лет, а также 24-летний сын Давид, которого допросили как свидетеля по делу родителей и запретили общение с ними.

Согласно версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу получил от сочинского бизнесмена взятку в виде услуг имущественного характера на сумму более 43 млн руб., сопряженную с вымогательством. Взамен чиновник должен был создать благоприятные условия для развития бизнеса предпринимателя и оказывать ему покровительство.

Супруги Копайгородские были задержаны осенью 2024 года. Следственный департамент МВД России также обвиняет их в хищении земельных участков в Сочи, посредничестве и получении двух крупных взяток от застройщиков. Кроме того, находясь под домашним арестом, Янина Копайгородская, по данным следствия, пыталась общаться со свидетелями и оказывать на них давление, из-за чего суд заменил ей домашний арест на заключение под стражу.

Наталья Решетняк