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В Крыму на Пасху испекли гигантский кулич весом 70 килограммов

В Крыму испекли гигантский кулич и украсили его пряниками с изображениями местных достопримечательностей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на директора Бахчисарайского парка миниатюр Виктора Жиленко.

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам господина Жиленко, оригинальный кулич назвали «Крым в миниатюре». Размеры выпечки в окружности составили около 2,5 метра, вес достиг 70 кг. Кулич смогли бесплатно попробовать все посетители парка миниатюр.

Андрей Пугачев

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