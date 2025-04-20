В Крыму на Пасху испекли гигантский кулич весом 70 килограммов

В Крыму испекли гигантский кулич и украсили его пряниками с изображениями местных достопримечательностей. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на директора Бахчисарайского парка миниатюр Виктора Жиленко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам господина Жиленко, оригинальный кулич назвали «Крым в миниатюре». Размеры выпечки в окружности составили около 2,5 метра, вес достиг 70 кг. Кулич смогли бесплатно попробовать все посетители парка миниатюр.

Андрей Пугачев