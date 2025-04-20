Число судебных банкротств граждан выросло на 35%

По данным «Федресурса», в первом квартале в России продолжился рост потребительских банкротств. За этот период суды признали несостоятельными 120,99 тыс. граждан — рост на 34,8% год к году. Граждане в подавляющем большинстве случаев сами подают в суд на свое банкротство (97,1% дел), гораздо реже дела инициируют их кредиторы (2,3%) или ФНС РФ (0,6%).

Внесудебная процедура банкротств тоже продолжает набирать обороты. В январе—марте через обращение в МФЦ граждане начали 15,65 тыс. процедур, это на 24% превышает показатели аналогичного периода 2024 года. «Спрос как на судебные, так и внесудебные процедуры продолжает расти, но уже умеренными темпами, что говорит об определенной зрелости механизмов»,— говорит руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. «Рост поданных гражданами в МФЦ заявлений для прохождения внесудебного банкротства вызван позитивными изменениями в законодательстве, которые сделали эту процедуру намного удобнее для граждан»,— отметил первый заместитель министра экономики Максим Колесников.

Напомним, в прошлом году наблюдался резкий скачок внесудебных банкротств — число возбужденных процедур в три с половиной раза превысило показатели 2023 года (55 652 против 15 892), что объяснялось поправками к законодательству, расширившими условия доступа к этому механизму (см. «Ъ» от 5 марта). Господин Колесников уточняет, что внесудебная процедура является бесплатной, ее можно оформить в МФЦ, а подтверждение соответствия должника критериям производится в электронном виде.

Анна Занина