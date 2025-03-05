Банкротами стали уже полтора миллиона россиян

ЕФРСБ (Федресурс) представил данные о статистике российских банкротств за 2024 год. Так, граждане продолжают активно банкротиться в судебном порядке — несостоятельными признано 431,9 тыс. человек, что на 23,6% больше, чем в 2023 году. Причем в 96,7% случаев должники делают это по своей инициативе. Всего с появления возможности потребительского банкротства в октябре 2015 года банкротами уже признано 1,53 млн человек.

Кроме того, 2024 год отметился резким ростом обращений граждан за внесудебным банкротством — число начатых через МФЦ процедур в три с половиной раза превысило показатели 2023 года (55 652 против 15 892). «Темпы роста числа судебных банкротств граждан замедлились, в том числе в связи с развитием бесплатной внесудебной процедуры»,— констатирует руководитель Федресурса Алексей Юхнин. Первый заместитель министра экономики Максим Колесников отметил, что «в 2024 году внесудебная процедура модифицировалась, вносились существенные изменения, связанные с освобождением граждан от необходимости приносить бумажные справки для подтверждения соответствия условиям». «Сейчас это необязательно, а сведения подтверждаются госорганами и организациями с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Со временем внесудебная процедура банкротства стала удобнее, доступнее»,— пояснил господин Колесников.

Корпоративные банкротства показывают небольшой рост — на 15,9% год к году, всего несостоятельными было признано 8570 организаций. Впрочем, учитывая падение на 17,5% количества введенных в 2024 году процедур наблюдения (они показывают новые дела о несостоятельности юрлиц), общий тренд на снижение числа банкротств компаний в России (см. «Ъ» от 26 февраля), скорее всего, продолжится. Сами задолжавшие юрлица редко подают на свое банкротство (в 9,5% случаев), в основном это делают их кредиторы (в 66,1% дел), а также ФНС РФ, доля которой среди инициаторов корпоративных банкротств выросла с 14,3% в 2023 году до 24,3% в 2024 году.

Анна Занина