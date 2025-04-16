Дания отправит военнослужащих на Украину для обучения у ВСУ

Командующий сухопутными войсками Дании генерал-майор Питер Бойсен сообщил, что несколько групп датских солдат отправят на Украину для обучения у ВСУ использованию беспилотников во время боевых действий. Курсы, на которые отправятся безоружные военнослужащие, будут идти от одной до двух недель.

«Мы отправляем несколько команд, чтобы лично посмотреть, какой опыт получили украинцы»,— сказал Питер Бойсен телеканалу TV2. По его словам, число участников и формат курса окончательно не определен. Обучение может начаться этим летом. Военнослужащих Дании, предположительно, отправят в учебные центры на западе Украины.

Посол России в Дании Владимир Барбин заявил TV2, что отправка датских военнослужащих на Украину, в том числе для изучения боевого опыта ВСУ, «глубже втягивает Данию в конфликт и провоцирует дальнейшую неконтролируемую эскалацию». «Это решение Копенгагена противоречит нынешним попыткам достичь политико-дипломатического решения конфликта на Украине»,— сказал дипломат.

«В этой связи мы хотели бы напомнить, что военные объекты, включая штабы, учебные и образовательные центры, а также места дислокации военнослужащих и военной техники, как в глубине украинской территории, так и на линии фронта, являются законной целью для российских вооруженных сил»,— говорится в заявлении российского посла.

Лусине Баласян